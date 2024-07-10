ميلوني: نحترم التزاماتنا المالية إزاء الناتو وفق أوقاتنا وإمكانياتنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، رداً على السؤال عما إذا كانت بلادها تحترم الالتزام بتخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع؟ “لقد أكدنا ونؤكد التزامنا دائماً. نذكر من يثير الجدل بأننا نحافظ على الالتزامات التي سبق وأن قطعناها بالقول، إن قليلاً من التآزر من شأنه أن يساعد”.

وأضافت ميلوني في تصريحات من واشنطن خلال المشاركة بقمة حلف شمال الأطلسي (ناتو): “عندما يقدم المرء التزامات، عليه أن يكون جادًا بشأن الوفاء بها. لقد أصبح الأمر أكثر أهمية اليوم وهو شيء نحتاجه”.

وتابعت: “لم أخفِ المشكلة أبداً، إذا كنا نريد أن تكون أحراراً وقادرين على اتخاذ القرارات في الدفاع عن مصلحتنا الوطنية، يجب أن نفهم أن الاستثمارات في الدفاع تضمن حماية المصالح الوطنية، ويجب علينا القيام بذلك في ظل الأوقات والإمكانيات المتاحة لدينا”.

واستدركت رئيسة الحكومة: “لكن يجب على إيطاليا أن تفي بالتزاماتها وستفعل ذلك بما يتوافق والوضع الراهن، كما يجب أن نأخذ بالاعتبار الالتزام الشامل أيضاً: تُعدّ إيطاليا اليوم من بين أكبر المساهمين بالأفراد في مهام حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي ويجب اعتبار هذا أيضاً”.