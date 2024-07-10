ميلوني: الدفاع الجوي لأوكرانيا درع لحماية المدنيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إنه بالنسبة لمساعدة أوكرانيا “لقد ركزنا كثيراً على موضوع الدفاع المضاد للطائرات، لأنه يعني الدفاع قبل كل شيء عن المدنيين والبنية التحتية الحيوية التي تواصل روسيا مهاجمتها”.

وأضافت ميلوني في تصريحات من واشنطن خلال مشاركتها بقمة حلف شمال الأطلسي (ناتو):

وتابعت رئيسة مجلس الوزراء، أن “لقد رأينا ذلك يوم أمس أيضاً، مع المستشفى الذي تعرض للقصف في كييف والأطفال الذين يعانون من السرطان في منتصف الشارع”، وهي صور “تخبرنا بأهمية هذا العمل الدفاعي المضاد للطائرات، الذي يحمي السكان المدنيين بالمقام الأول”.

وأكدت رئيسة الحكومة، القول: “إنه التزام قطعناه على أنفسنا في وقت القرار بتزويد أوكرانيا بمنظومة (Samp-T)” الإيطالية الفرنسية. “إننا نواصل هذا العمل ونحن معترفون بهذا الجهد المهم الذي نقوم به”.

وأشارت ميلوني إلى أن “على حلف الأطلسي، الذي يتمتع بوضع من شأنه أن يؤدي بطبيعة الحال إلى التركيز على الجبهة الشرقية للحلف، ألا ينسى أن الموقف الذي نعيشه عالمي، وأن علينا أن ننظر إلى كل أجزاء رقعة الشطرنج الكائنة أمامنا”.

ولفتت رئيسة مجلس الوزراء، إلى أنه “ما نزال نؤمن بأن حوض المتوسط ​​يمثل ربعًا استراتيجيًا لأوروبا، بل ولحلف الأطلسي أيضاً، وبالتالي نطلب مزيداً من الاهتمام به. وفي الاستنتاجات، أمضينا وقت طويلا للاعتراف بالمبعوث الخاص بالجناح الجنوبي وإعطاء كرامة كاملة للعمل الذي يجب القيام به مع الاهتمام بهذه المنطقة”. واختتمت بالقول: “يبدو لي أن هناك علامات مثيرة للاهتمام”.