زيلينسكي: شكراً لمنظومات الدفاع الجوي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كييف ـ أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن الشكر “للقرار الاستثنائي للولايات المتحدة وحلفائها بتزويد أوكرانيا بخمسة أنظمة دفاع جوي إضافية من طراز باتريوت وعشرات الأنظمة الأخرى”.

ووفقا لمذكرة لديوان رئاسة كييف، فقد قال الرئيس في كلمة ألقاها بمؤسسة رونالد ريغان الرئاسية، إن “الأوكرانيين ممتنون لكم، شكرا جزيلاً”، كما أعرب عن الامتنان للولايات المتحدة على “موقفها الثابت في الدفاع عن الحرية ودعم أوكرانيا”، مؤكدا كيف أن “من الضروري الفوز الآن، والانتصار في الحرب ودحر الإرهاب الروسي”.

وفي إشارة إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، قال الرئيس الأوكراني، إن “الجميع ينتظرون شهر تشرين الثاني/نوفمبر الآن، الأمريكيون وكذلك أوروبا، الشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهادئ والهندي. العالم كله يترقب هذا الشهر. في الحقيقة، إن بوتين أيضاً ينتظر قدوم تشرين الثاني/نوفمبر، لكنه يقتل ويدمر استعداداً، ليكون جاهزًا لأي شيء قد يحمله هذا الشهر”.

ووفقا لزيلينسكي، فـ”لقد حان الوقت لاتخاذ قرارات قوية والتحرك، ويجب ألا ننتظر تشرين الثاني/نوفمبر أو أي شهر آخر”. وأضاف، ان “أنظمة باتريوت الإضافية، (Samp/T) و(Iris-T Slm)، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي التكتيكية الأخرى، ستساعدنا في تدمير المسيرات والصواريخ الروسية وتوفير حماية أفضل للأوكرانيين من الإرهاب الجوي الروسي”.