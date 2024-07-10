إيطاليا: وصول 377 مهاجراً إلى بوتسالّو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية، عن عملية إنقاذ كبرى شملت 377 مهاجراً الليلة الماضية على بعد حوالي ثلاثين ميلاً بحرياً عن سواحل بوتسالّو، بمحافظة راغوزا، جنوب شرق صقلية، والتي أقلّو إليها فجراً.

وأضافت المصادر ذاتها، في مذكرة الأربعاء، أن “المهاجرين كانوا على متن قارب صيد كبير ومكتظ، وقد انتهت عمليات الإنقاذ عند الفجر، وتم نقل المهاجرين في أعالي البحر على متن زوارق دورية مختلفة تابعة لهيئة حماية الموانئ والشرطة المالية، تاركين ما يقل قليلاً عن مائة شخص على متن سفينة الصيد، التي تم سحبها إلى الميناء بواسطة زورق قطر”.

وذكرت المصادر الأمنية، أن “المهاجرين جميعهم من الرجال، وهم قادمين في الغالب من بنغلادش، سورية ومصر، وقد أمضوا عدة أيام في عرض البحر قبل أن يتم إنقاذهم”، مبينةً أنه “كان لا بد من نقل اثنين منهم إلى المستشفى، بينما “نُقل الآخرون، بعد عملية الفرز الطبي الأولي، إلى النقطة الساخنة في المنطقة، التي كانت فارغة قبل وصولهم”.