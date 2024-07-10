سفير إسرائيل بواشنطن: بايدن يريد اتفاق الهدنة لينسب له الفضل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-رأى السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مارك هرتزوغ أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد أن تتوصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، على غرار الخطة التي وضعتها إدارته، “لينسب له الفضل في ذلك”.

وأشار في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى أنه إذا نجحت الخطة، “فسيعتبرها بايدن إنجازًا له”، إلا أنه أردف مستدركا “ليس السبب الرئيسي، ولكن من الواضح أن هناك بعدًا سياسيًا” للمسألة.

واعترف الدبلوماسي الاسرائيلي بوجود خلافات بين واشنطن وتل أبيب بشأن الحرب بين بلاده وحركة حماس، لكنه قال إن العلاقات بشكل عام “قوية”.

ويأتي ذلك في وقت من المقرر أن تشهد العاصمة القطرية الدوحة اليوم محادثات حول وقف إطلاق النار يشارك فيها رئيسا الموساد والشاباك ومسؤول ملف الرهائن في الجيش الإسرائيلي، مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، رئيس الوزراء القطري ورئيس المخابرات المصرية.