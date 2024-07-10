وزير إيطالي: معطياتنا الاقتصادية مشجعة وأفضل من شركائنا الأوروبيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وصف وزير إيطالي أحدث التقارير عن اقتصاد بلاده بأنها “نتائج مشجعة تكتسي أهمية خاصة، كونها تتجاوز توقعات السوق، التي تصورت نمواً صفرياً، وهي على النقيض من نتائج الشركاء الأوروبيين الآخرين”.

وتعليقا على معطيات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) حول الإنتاج الصناعي لشهر أيار/مايو، والتي أظهرت زيادة بنسبة 0.5٪ مقارنة بشهر نيسان/أبريل، ومقارنة بالانخفاض الحاد المسجل في فرنسا (-2.1٪) وفي ألمانيا (-2.5%)، قال وزير الصناعة، أدولفو أورسو، إنه “يجب علينا الآن تعزيز الانتعاش من خلال خطة التحول 5.0”.

وأضاف الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، أن الخطة السالفة الذكر “ستعمل بكامل طاقتها خلال الأسابيع المقبلة، والتي ستضع 13 مليار يورو تحت تصرف الشركات لدفعها على مسيرة التحديث نحو التحول الأخضر والرقمي المزدوج”.

هذا وقد أكدت تقديرات الحسابات الاقتصادية الفصلية، زيادة دورية بنسبة 0.3٪ وبـ0.7٪ من حيث الاتجاه، للاقتصاد الإيطالي في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس، وليبلغ النمو المحقق لعام 2024 0.6%”.

وأشارت مذكرة للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) حول أداء الاقتصاد الإيطالي، إلى أن “النمو كان مدعومًا باستهلاك الأسر ومقدمي خدمات الإنترنت والاستثمارات، الذين قدموا مساهمة إيجابية بـ0.2 و0.1 نقطة مئوية على التوالي، في حين كانت زيادة إنفاق الإدارة العامة صفراً”.