كتلة تجديد أوروبا: لا تحالف مع اليمين المتطرف ولا تراجع عن الصفقة الخضراء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قالت كتلة تحالف الليبراليين والديمقراطيين (تجديد أوروبا) أنها تتوقع من المفوضية الأوروبية خلال الدورة التشريعية المقبلة 2024-2029 “تعزيز آلية سيادة القانون، التنفيذ الكامل لميثاق اللجوء والهجرة ورفض أي تراجع عن الصفقة الخضراء وكذلك أي تعاون مع الجماعات اليمينية المتطرفة”.

وقالت زعيمة مجموعة الليبراليين فاليري هاير، عبر وسائل التواصل الاجتماعي “عقدنا جلسة استماع هذا الصباح مع مرشحة حزب الشعب الأوروبي لرئاسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. كانت مناقشاتنا صريحة ومطالبنا واضحة”، مشيرة إلى أن “السنوات الخمس المقبلة ستكون حاسمة لحماية سيادة القانون والقيم الأساسية التي توجه مصيرنا الأوروبي”.

وشددت على أن “أمن أوروبا ودفاعها وقدرتها التنافسية والحد من البيروقراطية والصمود في مواجهة تغير المناخ، هي من بين أولويات مبادرة مجموعة تجديد أوروبا وضرورة مطلقة وليست ترفاً”.