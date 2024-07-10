إيطاليا تجدد مطالبة الناتو بالاهتمام بالجناح الجنوبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني “ما زلنا نصر على أن يهتم حلف شمال الأطلسي (الناتو) أيضًا بالجناح الجنوبي”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية في تصريحات الأربعاء من واشنطن على هامش أعمال قمة الناتو بالعاصمة الامريكية “من الصواب أن يكون هناك، إلى جانب المبعوث في كييف، مبعوث آخر للتعامل مع الجناح الجنوبي”.

وأضاف، معيدا ما طالبت به رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في القمة، “هذه أولوية بالنسبة لنا ولدينا مرشحون إيطاليون ممتازون بسبب معرفتنا بمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​ويمكننا ترشيح شخصية رفيعة”.