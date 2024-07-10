تاياني: أوربان حر في القيام برحلات يراها مناسبة، دون إضعاف الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن رئيس الوزراء الهنغاري (المجري) فيتكور “أوربان عندما يقوم برحلات خارجية دون تفويض أوروبي، فإنه يمثل بلاده فقط وليس الاتحاد”.

وأضاف تاياني في تصريح للصحفيين الأربعاء من واشنطن، مع تصاعد دعوات لسحب الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي من هنغاريا، “لأوربان الحرية كرئيس وزراء في القيام بالرحلات التي يراها مناسبة، ولكن مع الحرص على عدم إضعاف الوحدة التي تمثل قوة الغرب وأوروبا وحلف شمال الأطلسي”.

وردا على سؤال عما إذا كانت مهام رئيس الوزراء الهنغاري متوافقة مع دوره كرئيس دوري للاتحاد، قال رئيس الدبلوماسية الإيطالية “هناك نقاش مفتوح في بروكسل”، كما “ينبغي علينا التقييم بعناية من وجهة نظر قانونية، وبعد ذلك سيتحدث ممثلو الدول مع أوربان لتقدير ما يجب القيام به. إنها مرحلة تمهيدية والحذر واجب دائمًا”.