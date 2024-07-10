زيلينسكي يلتقي المستشار الألماني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي أن “منظومات باتريوت الإضافية، الوضع في ساحة المعركة، وتنفيذ نتائج قمة السلام هي المواضيع الرئيسية في اجتماعنا مع المستشار الألماني أولاف شولتس”.

وأضاف في منشور الأربعاء على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي في أعقاب اللقاء الذي جرى على هامش قمة حلف شمال الأطلسي بالعاصمة الامريكية واشنطن: “أبلغت المستشار شولتس بالوضع على خط المواجهة، لا سيما في اتجاه خاركيف وشرق بلادنا، وكذلك الإرهاب الروسي في مجالنا الجوي”.

وأشار زيلينسكي إلى النقاش شمل “استراتيجيات مواجهة حاملات القنابل الروسية الموجهة وطائرات الاستطلاع بدون طيار”.

وقال “البيان الخاص بتوريد أنظمة باتريوت الإضافية كان مهمًا، ونحن ممتنون لألمانيا وشركائنا لاتخاذ هذه الخطوة”، ونشكر برلين على “دعمها الثابت”.