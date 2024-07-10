برودي: بايدن حكم بشكل جيد ولكن عليه معرفة متى يحين الانسحاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى السياسي الإيطالي المخضرم، رئيس الوزراء الأسبق، رومانو برودي أنه لم يعد بوسع الرئيس الأمريكي جو بايدن (81 عاما) القيام بمهامه على الرغم من أنه أدى دوره “بشكل جيد”.

وقال برودي، الذي تولى أيضا منصب رئيس المفوضية الأوروبية، في مقابلة الأربعاء مع محطة (سكاي) الإخبارية الإيطالية ردا على سؤال حول الدعوات الموجهة للرئيس الأمريكي مرشح الحزب الديمقراطي للانسحاب من سباق الرئاسة: “بايدن حكم بشكل جيد، خاصة في السياسة الداخلية. إنهم يلومونه على مستويات التضخم في الآونة الأخيرة والتي تراجعت. كما وفّر فرص عمل جيدة، لكنه لم يعد يملك القدرة الآن” على الحكم.

وأضاف برودي (84 عاما) “يتعين على الجميع أن يروا في حياتهم متى يحين وقت التقاعد، على الأقل هذا ما فعلته أنا”.