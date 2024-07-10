الولايات المتحدة وهولندا والدنمارك: عملية نقل مقاتلات إف-16 لأوكرانيا تجري الآن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل/واشنطن- في بيان مشترك الاربعاء، أعلن كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسا الوزراء الهولندي ديك شوف والدنماركية ميتي فريدريكس، بوصفهم قادة لتحالف تعزيز قدرات القوات الجوية لأوكرانيا: “العمل على توفير طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لكييف”.

وأشار البيان الذي نشره حلف شمال الأطلسي على موقعه الإلكتروني إلى أن “الحكومتين الدنماركية والهولندية تعكفان على التبرع بطائرات إف-16 أمريكية الصنع لأوكرانيا، بدعم من الولايات المتحدة”، مشيرا إلى أن “عملية نقل المقاتلات تجري الآن وستقوم أوكرانيا بتشغيل طائرات إف-16هذا الصيف”.

ورفض البيان الثلاثي المشترك الكشف عن تفاصيل إضافية في الوقت الراهن “بسبب مخاوف أمنية تشغيلية”.

وأضاف “نحن ممتنون لبلجيكا والنرويج لالتزامهما بتوفير المزيد من الطائرات، وللأعضاء الآخرين في تحالف رفع قدرات القوات الجوية الأوكرانية لدعمهم”.

وقال الزعماء الثلاثة “نحن ملتزمون بمواصلة تعزيز القدرات الجوية لأوكرانيا، والتي ستشمل أسرابًا من طائرات الجيل الرابع الحديثة متعددة المهام من طراز F-16، ويعتزم التحالف دعم استدامة تلك الطائرات وتسليحها، بالإضافة إلى توفير المزيد من التدريب المرتبط بها للطيارين لتعزيز الفعالية التشغيلية”.

وأعلن قادة الولايات المتحدة وهولندا والدنمارك “مواصلة التنسيق المشترك لدعم قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي”.