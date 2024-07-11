تاياني: لست قلقا بشأن بقاء بايدن أو انسحابه من سباق الرئاسة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه “ليس قلقا” لفرضية بقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مرشحا للحزب الديمقراطي لولاية أخرى أم لا، مشيرا إلى أن الأخير في خطابه أمام قمة حلف شمال الاطلسي “أطلق رسالة واضحة جدًا دفاعًا عن أوكرانيا، وخطابًا طويلًا جدًا حول الحلف”.

وأضاف تاياني، زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) الأقرب تاريخيا للحزب الجمهوري الأمريكي، في مقابلة الخميس أجرتها معه القناة الناطقة بالاسبانية لشبكة (سي إن إن) على هامش قمة الناتو “نحن كإيطاليين أصدقاء للأميركيين ولإدارة واشنطن بغض النظر عمن يحكم”.

وشدد تاياني على أن “العلاقات مع الولايات المتحدة وعبر الأطلسي تمثل أولوية للسياسة الخارجية الإيطالية”.