سانت إيجيديو تدعو إيطاليا لإعادة إطلاق مفاوضات السلام في السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ طلبت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية، من “الحكومة الإيطالية، على ضوء رئاستها لمجموعة السبع والتزامها باهتمام متجدد تجاه أفريقيا من خلال خطة ماتّيّ، السعي لاستئناف المفاوضات من أجل وقف فوري لإطلاق النار”، في السودان.

وفي المؤتمر الصحفي المخصص لحالة الطوارئ الإنسانية الخطيرة للغاية في السودان، الذي عقد الخميس، قال رئيس سانت إيجيديو، ماركو إيمپالياتسو: “نحن هنا اليوم لتسليط الضوء على السودان، البلد الذي تحدث فيه كارثة إنسانية وقد طواه النسيان بالنسبة لمعظم الناس”.

وذكّر رئيس الجماعة الكاثوليكية، بـ”المساعدات التي سبق وأن قدمتها إيطاليا لبعض مناطق الأزمات”، كما دعا إلى “وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، لسد احتياجات المدنيين الذين يكابدون الجوع”.

وأشار إيمپالياتسو، إلى أن “السودان يمر بأكبر أزمة في تاريخه، حرب أهلية أعقبت انقلابين وفترة طويلة من عدم الاستقرار. يُستخدم الطيران والمدفعية الثقيلة حتى في العاصمة الخرطوم، وقد اضطر جزء كبير من السكان إلى الفرار”، فـ”من بين حوالي 47 مليون نسمة، هناك ما يقرب الـ10 ملايين نازح داخلي، ومليونان في البلدان المجاورة، وبشكل خاص مصر وتشاد”.

وخلص رئيس سانت إيجيديو، إلى القول، إنه “لهذا السبب، من الضروري إعادة إطلاق المفاوضات”، مذكراً بـ”وجود مقر للجماعة في مدينة الأُبيِّض”، عاصمة ولاية شمال كردفان ـ وسط السودان.