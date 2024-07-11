الخارجية الصينية: هواوي لا تشكل خطراً على أمن الدول الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس إلى أن شركة هواوي وغيرها من شركات الاتصالات الصينية “موجودة في أوروبا منذ سنوات عديدة”، ووفرت بنية تحتية عالية الجودة للاتصالات وخلقت فرص عمل كبيرة وعوائد ضريبية لأوروبا، ولا شيء يشير إلى أنها تشكل خطراً على الأمن القومي للدول الأوروبية”.

وجاء ذلك في تعليق على نية السلطات الألمانية إزالة مكونات تصنعها هواوي من شبكة الجيل الخامس للهاتف المحمول بنهاية عام 2026 لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وأضافت وزارة الخارجية الصينية: “نأمل أن تحترم ألمانيا الحقائق وتتخذ القرارات بشكل مستقل بما يخدم مصالحها وتتوافق مع القواعد الدولية، وتوفر بيئة سوق عادلة وشفافة ومفتوحة وغير تمييزية للشركات من جميع البلدان، بمن فيها الصين”.