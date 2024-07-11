الاتحاد الأوروبي: عدد السكان ينمو إلى 449 مليوناً بفضل المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- بعد انخفاض في عامي 2020 و2021 بسبب تأثير جائحة كوفيد-19، ارتفع عدد سكان الاتحاد الأوروبي للعام الثاني على التوالي، من 447.6 مليون إلى 449.2 مليون في الفترة من بداية عام 2023 إلى بداية العام الحالي، حسبما أفاد مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات).

ووفق بيانات يوروستات، تم التغلب على التوازن الطبيعي السلبي (عدد الوفيات أكثر من المواليد) من خلال توازن الهجرة الإيجابي.

ويمكن أن “يُعزى النمو السكاني الملحوظ إلى حد كبير إلى زيادة حركات الهجرة بعد كوفيد-19 وتدفق اللاجئين من أوكرانيا الذين حصلوا على وضع الحماية المؤقتة في دول الاتحاد، في أعقاب الحرب العدوانية الروسية التي اندلعت في 24 شباط/فبراير 2022”.