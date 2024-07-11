عقوبات أمريكية على أفراد وكيانات إسرائيلية من بينها جماعة لهافا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعلنت وزارة الخارجية الامريكية الخميس فرض عقوبات على ثلاثة أفراد إسرائيليين وخمسة كيانات مرتبطة بأعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، ماثيو ميلر بهذا الصدد إلى أن “الولايات المتحدة عارضت باستمرار الإجراءات التي تقوض الاستقرار في الضفة الغربية وآفاق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”.

ووفق المتحدث، فإن من بين الكيانات المستهدفة اليوم هي جماعة (لهافا) التي يقودها بن تسيون غوبشتاين المصنف على قائمة الولايات المتحدة والذي شارك في أعمال التطرف العنيف”، ملفتا إلى أن أعضاء المنظمة شاركوا في أعمال عنف متكررة ضد الفلسطينيين، وغالباً ما استهدفوا مناطق حساسة أو مضطربة.

بالإضافة إلى ذلك، “فإننا نفرض عقوبات على أربع بؤر استيطانية يملكها أو يسيطر عليها أفراد حددتهم الولايات المتحدة والذين استخدموها كقاعدة لإطلاق أعمال عنف لتهجير الفلسطينيين. وقد تم استخدام مثل هذه البؤر الاستيطانية لتعطيل أراضي الرعي، والحد من الوصول إلى الآبار، وشن هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين المجاورين”.

وأضاف المتحدث “لا تزال الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء أعمال العنف المتطرفة وعدم الاستقرار في الضفة الغربية، الأمر الذي يقوض أمن إسرائيل”، معلنا أن الإدارة الامريكية “تشجع بقوة حكومة إسرائيل على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد والكيانات. وفي غياب مثل هذه الخطوات، سنستمر في فرض تدابير المساءلة الخاصة بنا”.