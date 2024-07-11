تاياني: لا ينبغي للصين مساعدة روسيا في حربها على أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- حض نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الصين على “القيام بدور إيجابي لإقناع روسيا على إنهاء موسم الحرب هذا”.

وأضاف في لقاء مع صحفيين إيطاليين على هامش قمة حلف شمال الأطلسي بالعاصمة الامريكية واشنطن بعد أن ترأس اجتماعا لوزراء خارجية مجموعة السبع: “الصين لا يمكنها أن تكون طرفا” في الحرب الروسية على أوكرانيا و”لا ينبغي عليها أن تساعد روسيا، بل يجب بدلا من ذلك أن تكون الطرف الذي يقنع روسيا بالتراجع”.

وأكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن “رسالة الناتو إلى بكين حازمة للغاية”.

وقال “لقد انسحبنا (كحكومة إيطالية) من مبادرة طريق الحرير لكننا نواصل العمل على السياسة التجارية، إلا أنه من الواضح أن الصين يجب أن يكون لها موقف غير عدائي تجاه الغرب ودول الناتو والاتحاد الأوروبي”، و”هذا هو معنى الرسالة” الواردة في الإعلان الختامي لقمة الناتو.

وأضاف “إنها مؤشر وأتمنى ألا يتفاقم الوضع”، فـ”نحن نعمل دائما على بناء أشياء إيجابية، ولكن يتعين علينا أن نقول للصين ألا تتخذ خطوات زائفة لأننا نريد تجنب عواقب سلبية”.

هذا، وقد أعربت وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق اليوم الخميس عن استنكارها ومعارضتها الشديدة للإعلان الصادر عن قمة حلف كونه “يؤجج التوترات في منطقة آسيا-الباسيفيك ومليء بالتصريحات العدائية التي تحمل في طيّاتها عقلية الحرب الباردة”، حسبما أفادت وكالة الانباء الرسمية (شينخوا)

ونقلت (شينخوا) وصف المتحدث باسم الوزارة لين جيان محتوى البيان الختامي للقمة المتعلق بالصين بأنه “مليء بالتحيز والتشويه والاستفزازات”، مضيفا أن “الصين قدمت احتجاجات رسمية جادة إلى الناتو حيال هذا الأمر”.