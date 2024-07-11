بوريل: خطة السلام الوحيدة هي تلك التي وضعها الرئيس الأوكراني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل/واشنطن- شدد الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جورزيب بوريل على أن “خطة السلام الوحيدة المتاحة” للغرب” هي تلك التي وضعها الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وجاء حديث بوريل في تصريحات للصحفيين الخميس بالعاصمة الامريكية ردا على سؤال حول عودة رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان لانتقاد المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا، وجولاته الأخيرة التي شملت كييف وموسكو وبكين.

وأضاف بوريل “أعتقد أنني قلت في السابق إنه بالنسبة لأولئك الذين يشتكون من أن دعم أوكرانيا لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب، أود أن أقول لهم: إذا توقفنا عن دعم أوكرانيا، فمن المؤكد أن الحرب سوف تنتهي وقريبا. ولكن كيف؟ مع استسلام أوكرانيا ووجود ‘حكومة عميلة’ في كييف وسحق الشعب الأوكراني على يد المعتدي”.

وأردف متسائلا “هل هكذا نريد أن تنتهي الحرب؟”، ليجيب بنفسه: “كلا. إذا كنا لا نريد أن تنتهي الحرب على هذا النحو، وإذا كنا لا نريد أن تضطر أوكرانيا إلى الاستسلام لأنها لا تملك القدرة على مواصلة القتال، فيتعين علينا أن نواصل دعمها. هذا هو موقف الاتحاد الأوروبي. والاتحاد الأوروبي برمته يؤيد هذا الموقف. بالنسبة لنا لا توجد خطة أخرى غير خطة زيلينسكي. إنها خطة السلام الوحيدة المتاحة”.