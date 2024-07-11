المبعوث الأممي للسودان يعقد “محادثات غير مباشرة في جنيف” بين طرفي النزاع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أعلنت الأمم المتحدة وصول وفدي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى مدينة جنيف السويسرية لحضور محادثات (غير مباشرة) يعقدها المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان رمطان لعمامرة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه تمت دعوة الوفدين لبدء مناقشات مع المبعوث الشخصي اليوم الخميس.

وأضاف، حسبما نقل عنه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة “للأسف أحد الوفدين لم يحضر الجلسة المقررة. اجتمع المبعوث الشخصي وفريقه في وقت لاحق مع الوفد الآخر وفق ما كان مقررا. ودعا المبعوث الشخصي الوفدين إلى مواصلة النقاش غدا”.

وحث المتحدث، في مؤتمره الصحفي اليومي، الوفدين السودانيين على “الارتقاء إلى مستوى التحدي والانخراط في مناقشات بناءة مع المبعوث الشخصي من أجل مصلحة الشعب السوداني”.

ويأتي ذلك في وقت نقلت فيه وسائل إعلام سودانية عن قائد الجيش رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، اشتراطه وقف إطلاق النار بخروج الدعم السريع من مدن الفاشر والجنينة وزالنجي وولاية الجزيرة والمدن الاخرى، نافيا ما تردد عن مفاوضات في جنيف أو بمدينة جدة السعودية حاليا.