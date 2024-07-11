زيلينسكي في لقاء مع أردوغان: ممتن لدعم تركيا الثابت لسيادة أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه عقد “اجتماعا مثمرا” مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي بالعاصمة الامريكية واشنطن.

وكتب على منصة (إكس) في أعقاب اللقاء: “أنا ممتن لدعمه الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها”.

وأشار

وقال زيلينسكي إلى ان أردوغان أشار إلى “جهود أوكرانيا لإعادة مواطنينا إلى بلدهم، وأعرب بشكل خاص عن تقديره لعودة تتار القرم وعن امتنانه لهذه الجهود”، حيث “أكدت له أن فريقنا سيواصل هذا العمل”.

وتحدث زيلينسكي عن ترتيبات لعقد مؤتمر في تركيا يركز على “الأمن الغذائي وحرية الملاحة في إطار تنفيذ قرارات قمة السلام” التي انعقدت مؤخرا في سويسرا.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، بحث الجانبان خلال اللقاء مسار الحرب الأوكرانية الروسية وقضايا إقليمية ودولية، وفق وكالة (الاناضول) الرسمية.

كما “أكد أردوغان لنظيره الأوكراني استعداد تركيا لأي مبادرة بما في ذلك الوساطة لتشكيل أرضية للسلام”، مشيرا إلى “بدء العمل على إعادة إحياء مبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود”.