ميلوني عن لقاء أوربان بترامب: القادة يتحدثون مع بعضهم البعض

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- تعليقا على اللقاء غير الرسمي الذي جمع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بمرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الامريكية دونالد ترامب بولاية فلوريدا، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، خلال مؤتمر صحفي بواشنطن “لا أرى أي استراتيجية أو أي تداعيات معينة، فيحق للقادة السياسيين مقابلة قادة آخرين”.

وأضافت ميلوني، التي تتمتع بعلاقات جيدة مع نظيرها الهنغاري على أعكس أغلب قادة الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي، “لا أرى أي شيء غريب في ذلك. أعتقد أنه ليس لغزا أن أوربان قد يكون أقرب إلى ترامب منه إلى بايدن”.

وقالت ميلوني، التي يتناقض موقفها الداعم بقوة لأوكرانيا مع موقف أوربان، “إنهم قادة سياسيون يتحدثون مع بعضهم البعض، ولا أرى استراتيجيات كبرى” خفية.

وانتقد قادة المؤسسات الأوروبية جولات “السلام” الخارجية لأوربان منذ أن تولت بلاده رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الجاري والتي شملت كييف وموسكو وبكين.

وكتب رئيس الوزراء الهنغاري على منصة (إكس) بعد اجتماعه مع ترامب أمس الخميس “لقد كان شرفًا لي زيارة الرئيس ترامب في (منتجع) مارلاغو. ناقشنا سبل صنع السلام. خبر اليوم السار: أنه سيحلها!”.