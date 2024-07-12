ميلوني تلتقي زيلينسكي بواشنطن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما/واشنطن- التقت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء أمس الخميس، اليوم الأخير من قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الامريكية واشنطن.

ووفق المذكرة الصادرة في روما، تمحور الاجتماع حول “مدى تقدم الصراع المتواصل، بدءًا من العواقب الوخيمة للقصف الروسي لمستشفى الأطفال في كييف”.

كما “استعرض الزعيمان نتائج مجلس الناتو-أوكرانيا وقمة السلام التي انعقدت (مؤخرا) في سويسرا وما تبعها”.

وأخيرا، “تم تبادل التقييمات الأولية للمؤتمر المستقبلي لإعادة إعمار أوكرانيا الذي ستستضيفه إيطاليا في حزيران/يونيو من العام المقبل”.

وبدوره، أعلن زيلينسكي صباح اليوم الجمعة أنه أحاط ميلوني عن “الوضع على خط المواجهة والإرهاب الجوي الروسي ضد المدن الأوكرانية”.

وأضاف، في منشور على منصة (إكس): “ناقشنا الاحتياجات الأساسية لأوكرانيا، بما في ذلك الدفاع الجوي”.

وقال زيلينسكي “أنا ممتن لوضع القدرة الدفاعية لأوكرانيا وتعافيها على رأس أولويات الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع هذا العام”.