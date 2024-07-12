الحزب الديمقراطي الإيطالي: على الحكومة اختيار شخصية مناسبة لتمثيلها في بروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض أنه ينبغي اختيار المفوض الذي تسعى حكومة جورجا ميلوني لتسميته في بروكسل للدورة التشريعية الأوروبية 2024-2029 “من خلال التفكير في الشخص الأكثر فائدة لمصالح البلاد”.

وقال رئيس مجموعة الحزب في البرلمان الأوروبي الجديد براندو بينيفِيّ، خلال مؤتمر صحفي الجمعة في بروكسل “يتعين تحديد مرشح مناسب وقادر على الحصول على موافقة البرلمان” في التصويت على اختيار المناصب العليا في الجهاز التنفيذي الأوروبي المقرر في الثامن عشر من الشهر الجاري.

وحذر البرلماني من “ترشيح أشخاص غير مناسبين والمخاطرة برفضهم”، معربا عن “الآمل بألا تتخذ الحكومة خيارات تضعنا في هذا الوضع”، خاصة في هذه “اللحظة الحساسة” بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وتسعى الحكومة الإيطالية لنيل منصب أحد نواب رئيس المفوضية القادمة يهتم بالملف الاقتصادي.