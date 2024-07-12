محكمة التمييز الإيطالية تؤكد سجن فلسطيني اعتقل بتهمة “الإرهاب”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أبروتسو ـ أكدت محكمة النقض الحكم بالسجن بحق عنان يعيش، الفلسطيني البالغ من العمر 37 عاما والذي اعتقل في آذار/مارس الماضي في لاكويلا بتهمة الإرهاب.

وقالت المحكمة في مذكرة الجمعة، إن “قضاة القسم الجنائي السادس، بعد قبولهم الاستئناف المقدم من محامي الدفاع فلافيو روسي ألبرتيني، أبطلوا قرار المراجعة الذي أكد السجن لجميع المتهمين في القضية، وأمروا بإحالة الاثنين الآخرين الموقوفين إلى قضاة الحرية. وهما الفلسطينيين علي عرار ومنصور دغمش”.

وكانت محكمة الاستئناف في المدينة وسط إيطاليا، قد سبق وأن رفضت طلب تسليم قدمته إسرائيل للمتهمين الثلاثة، ومن بينهم يعيش، الذي يقيم ويعمل في لاكويلا منذ عام 2017، وتتهمه السلطات الإسرائيلية بـ”تمويل” مجموعة مسلحة في مخيم لاجئين، تسمى (لواء طولكرم).

هذا وقد دافع الشاب الفلسطيني حينها عن نفسه بالقول: “أنا لست إرهابيا، لكن من حق كل الناس أن يناضلوا من أجل حريتهم”، مبيناً أن “كفاح الفلسطينيين يشبه ما قام به الإيطاليون في عهد المقاومة أو كنضال أوكرانيا المدعومة من الغرب، دون أن يصفه أحد بأنه عمل إرهابي”.