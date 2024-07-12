اتحاد إيطالي: الرسوم الجمركية الأوروبية على الصين قد تبطئ الصادرات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى اتحاد إيطالي، أن الرسوم الجمركية “المفروضة من الاتحاد الأوروبي” على السيارات الكهربائية الصينية من شأنها أن تقود إلى إبطاء الصادرات.

وقال اتحاد الصناعيين الإيطاليين (كونفيندوستريا) في تقرير يتضمن تحليلاً للوضع الاقتصادي والتوقعات، إن “مسيرة الصناعة الصينية تستمر صعوداً، بل أنها تشهد تسارعاً للشهر الثامن على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2021”.

وأشار التقرير الاقتصادي، إلى أن هذه المسيرة “مدفوعة بالطلبات الجديدة، حتى ولو كانت الزيادة في المنافسة التي يراها رجال الأعمال تجعل التوقعات أقل وردية”، وأن “الآفاق الاقتصادية إيجابية، وذلك بفضل خطة الإنقاذ العقاري الجديدة التي أطلقتها الحكومة”.

وأضاف تقرير (كونفيندوستريا) مستدركاً: “لكن التعريفات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، التي تصل إلى 37.6% على السيارات الكهربائية الصينية، يمكنها أن تؤدي إلى تباطؤ الصادرات في الأشهر المقبلة”.