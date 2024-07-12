كروزيتّو يثمن الاتفاقية مع ألمانيا وفرنسا وبولندا لتطوير صواريخ بعيدة المدى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو خطاب النوايا الذي وقعه مع نظرائه في ألمانيا وفرنسا وبولندا لتطوير مدى صواريخ كروز بأنه “يضع أسسا لتعاون متكامل وطويل الأمد”.

وجاء التوقيع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي اختتمت أعمالها أمس الخميس في العاصمة الامريكية واشنطن.

ونقلت وزارة الدفاع عن كروزيتو التنويه بأن خطاب النوايا الخاص بمشروع الصواريخ الأوروبية طويلة المدى (European Long-Range Strike Approach) يهدف إلى “تعزيز قدرات الدفاع والردع الأوروبية من خلال تطوير القاعدة الصناعية لهذا لقطاع”.

المبادرة تأتي في سياق مؤشرات حلف شمال الأطلسي بشأن حاجة الدول الأوروبية إلى التكامل في إنتاج الأسلحة بعيدة المدى.