إيطاليا: سفينة إنسانية تبحر نحو روما بعد إنقاذ 178 مهاجراً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية، أن من “المقرر أن تصل إلى ميناء تشيفيتافيكيا (شمال غرب روما) صباح غد السبت، سفينة (Life Support) التابعة لمنظمة منظمة (إيميرجنسي) الإيطالية، حاملة 178 مهاجراً”.

وأضافت المصادر ذاتها أن “الناجين انتشلهم طاقم السفينة الإنسانية من عرض البحر يوم الأربعاء الماضي، في المياه الدولية بين منطقتي البحث والإنقاذ الليبية والمالطية من خلال ثلاث عمليات إنقاذ”.

وبهذا الصدد، قال قبطان السفينة دومينيكو پولييزي، إنه “في العاشر من تموز/يوليو، أنجدنا أربعة قوارب كانت تواجه صعوبات في ثلاث عمليات إنقاذ، قادت إلى انتشال 178 شخصاً”، مبيناً أن “الظروف الجوية المواتية حاليًا، ستمكننا من الوصول إلى ميناء تشيفيتافيكيا الذي خصص لنا، يوم غد السبت”.

وأشار قبطان (Life Support)، إلى أنه “في غضون ذلك، يعنى كادر الخدمات الطبية بتقديم الرعاية اللازمة للأشخاص الموجودين على متن السفينة”. وذكر أن “القوارب الأربعة كانت قد أبحرت من شواطئ تاجوراء وطرابلس الليبية”، وأن “اثنين من هذه القوارب المحملة فوق طاقتها وغير الصالحة لعبور المتوسط، كانا يبحران على غير هدى، بدون طعام أو ماء لركابه”.

وأوضح القبطان، أن “من بين الناجين الـ178، هناك 9 نساء و17 قاصراً، 12 منهم غير مصحوبين بذويهم. وأنهم قادمون من السودان، سورية، مصر، العراق، باكستان، بنغلادش، المغرب، إريتريا، جنوب السودان، فلسطين، وجميعها بلدان متضررة جرّاء الحروب، الفقر والأزمات الاقتصادية”. وخلص پولييزي إلى القول، إن “سفينتنا التي تعمل في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط ​​منذ ديسمبر 2022، أتمت اليوم مهمتها الحادية والعشرين، والتي أنقذت فيها إجمالا ما مجموعه 1856 شخصاً حتى الآن”.