سالفيني يسخر من هفوات بايدن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- سخر نائب رئيس الوزراء وزير النقل والنية التحتية في الحكومة الإيطالية ماتيو سالفيني من هفوة جديدة ارتكبها الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديمه خلال أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنه رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب سالفيني، الذي أعلن دعمه لدونالد ترامب، في منشور الجمعة على وسائط التواصل الاجتماعي “يمكن لأي شخص أن يرتكب أخطاء، ولكن عندما يتصل الامر برئيس الولايات المتحدة، والذي في غضون دقائق قليلة، قدم زيلينسكي على أنه بوتين ونائبته كاميلا هاريس كنائبة للرئيس ترامب، فهذا يعني أن هناك شيئا ما لا يسير على ما يرام”.

واختتم: “سر دونالد سر! #ترامب2024”.