الولايات المتحدة تشيد بانضمام السويد للناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن-التقى نائب وزير الخارجية الامريكي كيرت كامبل اليوم الجمعة بالعاصمة واشنطن وزير الدولة السويدي للشؤون الخارجية يان كنوتسون.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الامريكية، ماثيو ميلّر في مذكرة إلى أن كامبل شدد خلال الاجتماع على “أهمية انضمام السويد مؤخرًا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وقوة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسويد”.

كما “جدد المسؤولان الأمريكي والسويدي دعمهما لأوكرانيا، وناقشا قضايا تتعلق بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ”.

وتحدث ميلر عن “نية في العمل معًا للمساهمة في تحقيق السلام والازدهار في أوروبا وحول العالم”.