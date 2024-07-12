مسؤول إيطالي: التهديد السيبراني يتزايد في جميع أنحاء أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد مسؤول أمني إيطالي، أن “التهديد السيبراني يتزايد في جميع أنحاء أوروبا”، لكن “نحن نُعدُّ أنفسنا لمواجهته”.

وقال المدير العام لوكالة الأمن السيبراني الوطني (ACN)، برونو فراتّازي، بمناسبة تقديم تقرير: “ثقافات الأمن والاستخبارات الاقتصادية في مجال المعلومات”، بجامعة لويس في روما، الجمعة، إن “البعد العام، السائد والشمولي لظاهرة الهجمات السيبرانية يتسع في ظل انعدام الحدود جغرافية”، لشبكة الانترنت “بل وغياب الحدود القانونية أيضاً”.

وأوضح فراتّازي أن “إمكانية إجراء ملاحقة قضائية لشبكات الكمبيوتر، يمثل مسألة يجب التفكير فيها ملياً من أجل العثور على حلول ناجعة”، فـ”الوثائق الرسمية تخبرنا بأن التهديد السيبراني في بلادنا يتزايد”، لكن ليس هذا وحسب، “بل يتزايد في جميع أنحاء الفضاء الأوروبي وكذلك في البلدان الأكثر تقدماً”.

وأشار المسؤول الأمني إلى أن هذا التزايد، “يرجع إلى حقيقة أن المساحة الرقمية للبلاد قد نمت بشكل كبير بسبب مسيرة الابتكار التكنولوجي التي شملت جميع المجالات، بما فيها الإدارة العامة، قطاع التصنيع، النظام الاقتصادي والمالي أيضاً”.

وخلص المدير وكالة الأمن السيبراني، الى القول، إن “بلادنا تجهز نفسها لتكون بمستوى هذا التحدي، الذي أصبحت أوروبا تدركه جيداً”.