إيطاليا: زيادة عمليات طرد وإعادة مهاجرين ذوي سوابق جنائية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

البندقية ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية، عن زيادة عمليات طرد وإعادة المهاجرين من ذوي السوابق الجنائية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “في الأشهر الستة الأولى للعام الجاري، نفذت قوات الشرطة في مدينة البندقية (مقاطعة فينيتو ـ شمال)، 52 عملية ترحيل لمواطنين أجانب غير نظاميين هناك سجلات جنائية مختلفة ضدهم”.

وذكرت المصادر الأمنية أنه “تُضاف إلى ما سلف ذكره، 7 عمليات إعادة أخرى من مراكز استقبال المهاجرين المؤقتة بهدف الإعادة (CPR)، والتي تم تنفيذها في الأسبوعين الأخيرين وحدهما”، إلى جانب “19 عملية إعادة مباشرة لمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية”، مبينةً أن “أعدادها تتزايد بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي”.

وأوضحت المصادر، أن “العمليتين الأخيرتين تمتا في الأيام الأخيرة مع طرد تونسي مثقل بسجلات جنائية عديدة، لارتكابه جرائم ضد ممتلكات والاشتباه بقيامه بسرقات وعمليات سطو عديدة”، أما الثانية، فهي بحق “مولدوفي، تمت مرافقته إلى مراكز استقبال المهاجرين المؤقتة بهدف الإعادة (CPR) في بونتي غاليريا بروما”.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذا الأخير، “متهم بارتكاب عدد لا يحصى من الجرائم ضد الممتلكات وترويج المخدرات، والذي تم التحقيق معه مؤخراً أيضاً بسبب ارتكابه أعمالاً اضطهادية ضد شريكته والتي تم تفعيل قانون الخطر المحيق بسببها”.