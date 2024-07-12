وزير خارجية إيطاليا: الصين منافس نريد إقامة علاقات معه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني: “أريد أن أكون واضحا جدا. نحن نعتبر الصين منافسًا ونريد أن تكون لنا علاقات بناءة معها، لكنها مسألة حساسة للغاية. إنها لعبة شطرنج يلعبها الأوروبيون بمهارة كبيرة، تنفتح تارة وتنغلق تارة أخرى”.

ولدى تقديمه في قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية الإيطالية، الجمعة، الاجتماع الوزاري للتجارة لمجموعة السبع، الذي سيعقد في مدينة ريجّو كالابريا وفيلا سان جوفاني (مقاطعة كالابريا ـ جنوب) يومي 16 و17 تموز/يوليو الجاري، أشار الوزير تاياني إلى أن “من الصواب التدخل ضد المنافسة الصينية غير العادلة لحماية إنتاجنا”.

وتابع: “لقد خرجنا من معاهدة طريق الحرير الجديدة بطريقة جدية، بعيداً عن إثارة أي جدل، ودون التحدث بشكل سيء عن هذه المبادرة، لكنها لم تجلب لنا مزايا كبيرة، بل على العكس من ذلك”، مبيناً أن “الشراكة التي وقعها برلسكوني عام 2004 والتي تعزز العلاقة مع الصين لا تزال سارية”. وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية، مذكرا بأنه “ستكون هناك زيارات لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني ورئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا لتوطيد العلاقات القديمة التي تربطنا مع الصين”.