إيطاليا: على الصين لعب دور استباقي مع روسيا لإقناعها بالتفاوض وأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، “إننا نطلب من الصين أن يكون لها دور استباقي” فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أي “عدم دعم روسيا عسكريا، بل إقناعها بتسليم الأراضي المحتلة” في أوكرانيا ثم “الجلوس إلى الطاولة للتفاوض مع زيلينسكي”.

ولدى تقديمه في قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية الإيطالية، الجمعة، الاجتماع الوزاري للتجارة لمجموعة السبع، الذي سيعقد في مدينة ريجّو كالابريا وفيلا سان جوفاني (مقاطعة كالابريا ـ جنوب) يومي 16 و17 تموز/يوليو الجاري، أضاف الوزير تاياني أنه “لا يمكننا أن نقبل مقترحات بوتين التي تنص على الاستسلام أولا ثم الشروع بالتفاوض على السلام”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية، إلى القول: “لسنا مع الاستسلام، بل نسعى لأجل التعادل، من أجل إحلال التوازن بين روسيا وأوكرانيا”.