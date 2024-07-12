إيطاليا: انفتاح تجاري على البرازيل وكوريا وفيتنام وتركيا والهند ونيوزيلندا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أبدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، الانفتاح تجارياً على البرازيل، كوريا، فيتنام، تركيا، الهند ونيوزيلندا.

ولدى تقديمه في قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية الإيطالية، الجمعة، الاجتماع الوزاري للتجارة لمجموعة السبع، الذي سيعقد في مدينة ريجّو كالابريا وفيلا سان جوفاني (مقاطعة كالابريا ـ جنوب) يومي 16 و17 تموز/يوليو الجاري، قال الوزير تاياني إن “يومي الاجتماع، سيكونان بمثابة أيام التزام كبير”، إذ “سنفتح خلالها أبواب مجموعة السبع أمام المحاورين الذين نعتبرهم أولويون لمعالجة القضايا الرئيسية للاقتصاد العالمي”، في إشارة إلى البلدان المذكورة أعلاه.

وأضاف وزير الخارجية والتعاون الدولي، المخول بملف التجارة الخارجية، أنه “يجب أن تكون مجموعة السبع منظمة انفتاح لا انغلاق. ولهذا السبب طلبت مشاركة البرازيل، كوريا الجنوبية، فيتنام، تركيا، الهند ونيوزيلندا”، التي “تمثل دولًا يبلغ عدد سكانها مليارات الأشخاص”.

وأوضح الوزير، أن الأمر يتعلق بـ”خيار سياسي” لأن “مجموعة السبع التي تجمع الاقتصادات الليبرالية الكبرى في العالم يجب عليها ألا تتراجع”، لأنه “لكي نضمن أن تكون أنظمة إنتاجنا قادرة على المنافسة، نحتاج لأن يكون لدينا محاورون”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية، مشيراً الى أن “البلدان التي تمت دعوتها إلى كالابريا، جميعها تريد الحوار معنا”، مشددا على ضرورة “استكشاف الحقائق لزيادة صادراتنا”.