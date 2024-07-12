تاياني: ليكن المتوسط بحر تجارة لا مقبرة للمهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، “البحر الأبيض المتوسط يجب أن يصبح ​​بشكل متزايد منطقة للتجارة وليس مقبرة للمهاجرين”.

ولدى تقديمه في قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية الإيطالية، الجمعة، الاجتماع الوزاري للتجارة لمجموعة السبع، الذي سيعقد في مدينة ريجّو كالابريا وفيلا سان جوفاني (مقاطعة كالابريا ـ جنوب) يومي 16 و17 تموز/يوليو الجاري، أضاف الوزير تاياني أن “حرية التجارة والملاحة أمران أساسيا للنمو العالمي”.

وشدد تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء، على “ضرورة تعزيز التجارة، تهيئة ظروف متساوية للشركات للعمل في السوق العالمية”، فضلا عن “الاستدامة، وضمان ثبات وسلامة النقل البحري”.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية “على وجه الخصوص إلى البحر الأحمر وقناة السويس”، منوهاً بفعالية “مهمة أسبيدس الأوروبية” التي تم بفضلها “مساعدة أكثر من 200 سفينة تجارية”. واختتم موضحاً أن النتيجة هي أن “الانهيار المخيف للوضع الاقتصادي لموانئنا بسبب عدم وصول ومغادرة السفن التجارية لم يحدث”.