وزير إيطالي: أدرجنا بخطة ماتي التكنولوجيا ودبلوماسية الفضاء لتعزيز التنمية المستدامة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وزير الشركات والصناعة في الحكومة الإيطالية أدولفو أورسو إلى أنه “في إطار خطة ماتي، أردنا بشدة أيضًا إدراج التكنولوجيا ودبلوماسية الفضاء، اقتناعا منا بقدرتهما على المساهمة بشكل ملموس في تعزيز التنمية المستدامة وطويلة الأمد المنفتحة على المستقبل”.

وأضاف الوزير مخاطبا الاثنين اليوم الأول لمؤتمر الفضاء إيطاليا-إفريقيا بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، “اعتبرنا أنه من المهم تعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب، وخاصة الأفارقة”، و”نريد العمل معكم” كي “نلعب سويا دورًا رائدًا في هذه الأيام الحاسمة”.

وقال “زرت بالفعل الجزائر ومصر، حيث وقعنا مذكرات تفاهم بين وكالة الفضاء لدينا والوكالة الأوروبية”، كما “زرت ليبيا وإريتريا وتونس حيث سنساعد في إنشاء وكالات الفضاء الوطنية في هذه الدول، بينما أخطط في أيلول/سبتمبر للذهاب إلى كينيا”.

وأعلن المسؤول الإيطالي “الاستعداد للتعاون مع وكالة الفضاء الوطنية الأفريقية الناشئة”، وقال “نود أن تكون وكالتنا جسرًا أيضًا مع وكالة الفضاء الأوروبية”.

ولفت وزير الصناعة، القيادي في حزب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني (إخوة إيطاليا) إلى أنه “في خطة ماتي، لقطاع الفضاء، تم تضمين بعض المبادرات المحددة: التدريب، والتطبيب عن بعد، واستخدام بيانات مراقبة الأرض لتحسين إدارة الأراضي والوقاية من الظواهر المتعلقة بتغير المناخ، فضلا عن تطوير الزراعة الدقيقة. لهذا السبب نعتقد أن إعادة إطلاق قاعدة ماليندي (كينيا) الفضائية يمكن أن يكون مفيدًا للقارة الأفريقية بأكملها”.