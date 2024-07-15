مسؤول إيطالي: مشاريع خطة ماتّيّ ثمرة حوار متبادل مع بلدانها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال مسؤول إيطالي، إنه “بعد مرور 12 شهراً”، على إطلاق خطة ماتّيّ لأفريقيا “من دواعي فخرنا أن نلاحظ عدد المستويات التي يتطور فيها التعاون بشكل ملموس ومن منظورٍ متساوٍ”، مبيناً أنه “لم يتم فرض المشاريع من أعلى، بل تم تحديدها بالحوار المتبادل”.

وفي كلمته خلال مؤتمر: “الفضاء: إيطاليا ـ أفريقيا” الملتئم بقصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية الإيطالية، الإثنين، أضاف وكيل وزارة الخارجية برئاسة مجلس الوزراء، ألفريدو مانتوفانو: “أشير بشكل خاص إلى قطاع الزراعة الذي وقعّنا لأجله اتفاقيات غير مسبوقة، والتي سيكون لها انعكاسات مهمة على التوظيف والأمن الغذائي”، بل “وعلى المواد الخام الحيوية والفضاء أيضاً”.

وذكّر مانتوفانو، بأنه “قبل أقل من عام بقليل، التقينا في هذا المكان نفسه خلال المؤتمر الدولي المعني بالتنمية والهجرة الذي أثمر عملية روما التي شكلت بداية مسار غير مسبوق للتعاون بين إيطاليا والدول الأفريقية، وعلى نطاق واسع من القطاعات المعنية، وهو أمر غير مسبوق من ناحية أسلوب العمل أيضاً”.

وذكر الوكيل، أنه “قبل أيام قليلة، تم التوقيع على اتفاقيات غير مسبوقة في الجزائر، ونحن على وشك إبرام اتفاقيات في ليبيا أيضاً، مما سيضمن تأثيرات كبيرة على مستوى قطاع العمل المحلي وعلى الاكتفاء الذاتي الغذائي من خلال الاحتفاظ بالمنتجات نفسها في الموقع”، كما “أشير إلى القطاعات الأكثر مركزية في المنافسة الاقتصادية والجيوسياسية الدولية أيضاً، كقطاع المواد الخام الأساسية والضرورية في المجال الرقمي، الطاقة، الذكاء الاصطناعي، وأخيراً وليس آخراً، الفضاء”.

ولفت وكيل الوزارة، إلى أن “الأنشطة في قطاع الفضاء، تلعب دورا أساسيا في حياة جميع المواطنين، وفي تنمية وأمن الدول لسببين على الأقل: الأول يكمن في أن تقنيات الفضاء تقدم حلولا تقنية قادرة على تعزيز القدرات الوطنية لقطاعات عديدة، ولنفكر برسم الخرائط ورصد الأراضي لأغراض إنتاجية وأمنية في الوقت ذاته”.

وخلص مانتوفانو إلى القول: “نحن نعلم جيدا أن النشاط الإنتاجي أساسي لحياة جميع المواطنين ولصالحهم، والسبب الثاني هو أن أنشطة البحث والتطوير التي يتم تنفيذها في قطاع الفضاء، يمكن أن تكون لها تطبيقات مدنية وعسكرية على حد السواء”.