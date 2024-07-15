إيطاليا: عملية أمنية ضد الهجرة السرية تقود لطرد 6 أشخاص

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كالابريا ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية، أن قوات الشرطة نفذّت اليوم الإثنين، عملية أمنية كبيرة في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية، غطّت التراب الوطني بأسره.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “في مديرية شرطة محافظة كاتانتزارو (عاصمة مقاطعة كالابريا ـ جنوب)، نفذ رجال مكتب الهجرة وفرقة العمليات المتنقلة، في إطار خدمات المراقبة الإقليمية المستهدفة، إجراءً أمنياً واسع النطاق يهدف إلى تعقب المواطنين الأجانب المتواجدين على الأراضي الوطنية في وضع غير قانوني”.

وذكرت المصادر الأمنية، أن “العملية التي أطلق عليها اسم (أوسكار 3)، بدأت انطلاقاً من تحليل إقرارات الضيافة المقدمة لمقر الشرطة خلال الأشهر الأخيرة، وكذلك من تحليل إجراءات الرفض لمنح تصاريح الإقامة وعدم الالتزام بالشروط الممنوحة لتنفيذ أوامر الطرد من خلال المغادرة الطوعية”.

وأشارت المصادر، إلى أن “رجال الشرطة، عثروا إجمالاً على 6 مواطنين أجانب من جنسيات مغربية، سنغالية وهندية في حالة تستدعي تطبيق إجراءات الطرد”، وأنه “بالنسبة لهذا الأخير، تم تنفيذ الأمر بمرافقته إلى الحدود في مطار روما الدولي (ليوناردو دا فنتشي) بضاحية فيوميتشينو وإبعاده عن الأراضي الإيطالية برحلة مباشرة إلى نيودلهي”.

وتابعت: “علاوة على ذلك، فقد تم تنفيذ أمر طرد من خلال الاحتجاز في مراكز استقبال المهاجرين المؤقتة بهدف الإعادة إلى الوطن (CPR) في برينديزي (مقاطعة پوليا ـ جنوب)، ضد مواطن من جورجيا، كان موقوفاً في سجن المنطقة، إثر إجراءات جنائية وأمنية عديدة”، إلى جانب “حظر الاقتراب من شخص اعتدى عليه”، والذي “من المتوقع أن يتم إعادته إلى بلده الأصلي أيضاً”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول، إنه “ألقي القبض أيضاً على مواطن مغربي يبلغ من العمر 33 عاما بتهمة جرح عنصر شرطة أثناء إجراء عملية التفتيش”.