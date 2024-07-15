تمديد العقوبات الأوروبية على إيران بسبب دعمها لروسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن المجلس الأوروبي اليوم الاثنين تمديد العقوبات على إيران حتى 27 تموز/يوليو 2025 نظرا لـ”دعمها العسكري للحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا وللجماعات والكيانات المسلحة في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر”.

ويطبق نظام العقوبات حاليا على 12 شخصا وتسعة كيانات.

ويخضع المستهدفون لتجميد أصولهم، ويُحظر توفير أموال أو موارد اقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لمصلحتهم. بالإضافة إلى ذلك، ينطبق حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي على الأشخاص الطبيعيين المدرجين في القائمة.

وكانت القمة الاوروبية التي انعقدت في شهر آذار/مارس الماضي، قد دعت أطراف ثالثة، بمن فيها إيران، إلى “التوقف فورًا عن تقديم الدعم المادي للحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا”.

وتطال العقوبات كيانات وشخصيات إيرانية ضالعة في تصنيع وبيع المسيرات، إضافة إلى وزير الدفاع محمد رضا أشتياني والقوة البحرية التابعة للحرس الثوري.