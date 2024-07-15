عقوبات أوروبية جديدة بحق مستوطنين بالضفة الغربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن المجلس الأوروبي أنه أقر اليوم الاثنين “تدابير تقييدية إضافية” تطال “خمسة أشخاص وثلاثة كيانات بموجب نظام العقوبات الشامل لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي”، قال إنهم “مسؤولون عن انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”.

وتشمل قوائم العقوبات الأوروبية اليوم، التي تتضمن حظر التعامل المالي داخل دول الاتحاد والسفر إلى دوله الاعضاء، المستوطن الإسرائيلي موشيه شارفيت ومزرعته في وادي الأردن، حيث اخرط منها في “أعمال عنف وتهديدات قام بها مستوطنون ضد السكان الفلسطينيين في المجتمعات الرعوية القريبة من بؤرته الاستيطانية في الضفة الغربية. وتصاعدت مضايقاته الجسدية واللفظية ضد هذه المجتمعات منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023”.

كما تم إدراج تسفي بار يوسف وبؤرته الاستيطانية غير المرخصة المعروفة باسم “مزرعة تسفي” في الضفة الغربية.

تشمل تصنيفات اليوم أيضًا “تساف 9″، وهي “مجموعة إسرائيلية لنشطاء عنيفين تأسست في كانون الثاني/يناير 2024، وتقوم بانتظام بمنع شاحنات المساعدات الإنسانية التي تنقل الغذاء والماء والوقود إلى غزة”، عبر “احتجاجات عنيفة وهجمات ضد شاحنات الغذاء وتدمير المواد الغذائية”.

وتشمل الإجراءات التقييدية الأوروبية أيضا “باروخ مارزل، الذي يدعو علنًا إلى التطهير العرقي للفلسطينيين، وبن تسيون غوبشتاين مؤسس وزعيم منظمة (لاهافا) المتطرفة، واتسخار مان مؤسس موقع مزرعة مان الاستيطانية غير المصرح بها في تلال جنوب الخليل”.