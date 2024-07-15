تاياني يترأس اجتماع وزراء تجارة مجموعة السبع الثلاثاء والأربعاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يبدأ غدًا الثلاثاء اجتماع وزراء تجارة مجموعة السبع في مقاطعة كالابريا برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الإيطالية أنطونيو تاياني.

ونقلت وزارة الخارجية عن تاياني الإشارة بهذا الصدد إلى أنه “في هذين اليومين، سنُحضِر إلى فيلا سان جوفاني (المدينة المطلة على مضيق ميسينا) وريجّو كالابريا وزراء مجموعة السبع والدول المضيفة التي تمثل معًا 54% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي”، مشيرا إلى أن المقاطعة (بأقصى الجنوب الغربي) ومنطقة جنوب إيطاليا بشكل عام “ستصبح العاصمة الاقتصادية العالمية على مدار يومين”.

وأضاف “هناك أربع قضايا مركزية سنتناولها، وهي قضايا حاسمة بالنسبة لمستقبل اقتصاداتنا: تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف من خلال إصلاح منظمة التجارة العالمية، ضمان تكافؤ الفرص في الأسواق العالمية، تشجيع الاستدامة البيئية في التجارة، تحسين القدرة على الصمود والأمن الاقتصادي”.

وقال تاياني: “هذه هي القضايا ذات الأولوية في صميم جدول أعمال الرئاسة الإيطالية” لمجموعة السبع.

ولفت وزير الخارجية المسؤول عن ملف التجارة الخارجية “بالإضافة إلى هذه المواضيع، ستركز أعمال المؤتمر في فيلا سان جوفاني على الوضع في الشرق الأوسط والبحر الأحمر”، باعتباره “شريان تجاري استراتيجي لبلادنا بشكل خاص”، وكذلك على “منطقة المحيطين الهندي والهادئ”، وهي “منطقة رئيسية للتجارة وسلاسل التوريد العالمية”.

وأشار الوزير إلى أنه بالإضافة إلى وزراء التجارة بدول مجموعة السبع، سينضم وزراء “دول شريكة مهمة مثل البرازيل وكوريا الجنوبية والهند ونيوزيلندا وتركيا وفيتنام، إلى جانب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” (OECD).