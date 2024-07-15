الاتحاد الأوروبي-الأردن: رغبة بارتقاء العلاقات إلى الشراكة الإستراتيجية والشاملة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الاتحاد الأوروبي والأردن عن “رغبتهما في العمل معًا من أجل الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة”، وذلك خلال الاجتماع الخامس عشر لمجلس الشراكة اليوم الاثنين في بروكسل، حيث “استعرضا شراكتهما الديناميكية والمتعددة الأوجه بشكل متزايد”، وفق المذكرة الصادرة بهذا الصدد.

وفي الاجتماع، الذي عُقِد في إطار اتفاقية الشراكة النافذة منذ عام 2002، وأولويات الشراكة الثنائية للفترة 2021-2027 المعتمدة في حزيران/يونيو 2022، “أقر الطرفان بالأهمية التي يعلقانها على علاقتهما”، واشارا، في هذا السياق، الى أن “المشهد الجيوسياسي والأزمات الممتدة قد تغيرت بشكل جذري منذ الاتفاق بين الجانبين حول أولويات الشراكة”.

كما أكد الاتحاد الأوروبي والأردن “التزامهما بدعم مبادئهما الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي اتفاقية الشراكة” بين الطرفين.

وخلال اجتماع بروكسل، “تم الترحيب بالتقدم المحرز في سياق عملية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري في الأردن، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الأخيرة ومن خلال إصلاح الإدارة العامة والجهود الرامية إلى زيادة تمكين النساء والشباب في صنع القرار وفي الحياة العامة”.

واتفق الجانبان على “العمل معًا لمواصلة دعم بناء القدرات في قطاع التعليم، بما في ذلك، من بين الأولويات الأخرى، التعليم الفني والتدريب المهني والمنح الدراسية ومعالجة الفجوة التعليمية الناجمة عن كوفيد-19″، وشددا على “الدور الهام الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والازدهار”.

وأفادت المذكرة بأنه “بناءً على دعوة السلطات الأردنية، سينشر الاتحاد الأوروبي بعثة مراقبة الانتخابات لمرافقة الانتخابات البرلمانية لعام 2024 في المملكة”.