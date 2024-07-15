إيطاليا تتعهد بدعم مبادرة التحالف العالمي ضد الجوع البرازيلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

برازيليا/روما- أكد رئيس جمهورية إيطاليا سيرجو ماتّاريلا أن بلاده ستدعم مبادرة التحالف العالمي ضد الجوع المعلنة من البرازيل تزامنا مع رئاسة الاخيرة الدورية لمجموعة العشرين.

جاء ذلك في حديث له خلال تصريحات للصحافة الاثنين في برازيليا بعد محادثات مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وقال ماتّاريلا: “من جهتي، شكرت الرئيس لولا على مشاركته في مجموعة السبع في بوليا وأكدت له التزام إيطاليا بنجاح كامل لقمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، بدءاً من إطلاق التحالف العالمي ضد الجوع والفقر”.

وبدوره أشار لولا دا سيلفا إلى أن “إيطاليا، الدولة المضيفة لمقري منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، دعت البرازيل للمشاركة في فريق عمل مجموعة السبع المعنية بالأمن الغذائي.”، مضيفا “رددت هذه الثقة بدعوة إيطاليا للانضمام إلى التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر الذي سنعمل عليه”، ملفتا إلى أن “الدور الرائد” لروما بشأن “آليات الديون مقابل الغذاء سيكون ثمينًا للغاية بالنسبة لمبادرتنا”.