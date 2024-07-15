رئيس الايفاد: للقضاء على الجوع نحتاج استثمار أكبر بالتنمية الريفية وطرق أفضل لحشد التمويل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك/روما- رأى رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الايفاد) ألفرو لاريو “إن أفضل فرصة لنا للوفاء بالتزامنا بالقضاء على الجوع بحلول عام 2030 تكمن في زيادة الاستثمارات، وتطوير طرائق جديدة ومبتكرة لحشد التمويل”.

جاء ذلك خلال مخاطبته في بيان مصور فعالية خاصة بشأن التمويل للقضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة السنوي في نيويورك.

وذكّر لاريو الحضور بأن “فجوة التمويل للقضاء على الجوع فجوة شاسعة”، حاثا على “مزيد من التمويل لتحويل النظم الغذائية وتنمية المناطق الريفية”، حيث “تشير التقديرات إلى أن كل دولار ينفق الآن على القدرة على الصمود يقتصد في المستقبل ما يصل إلى 10 دولارات من المساعدات الطارئة”، حسبما نقل عنه (الايفاد) في بيان.

وأشار لاريو إلى ضرورة أن يكون التمويل أكثر ذكاء، وقال: “علينا أن نحسّن توجيه التمويل المتوافر لنا إلى حيث تشتد الحاجة إليه، وبصورة خاصة المناطق الريفية في البلدان المنخفضة الدخل حيث توجد أعلى معدلات انتشار الجوع. وهذه هي المناطق نفسها التي ينبغي أن تنتج ما يكفي من الغذاء، وهي المناطق التي يمكن أن تستفيد أكثر من غيرها من الاستثمارات.”

ودعا أيضا لاريو إلى إيجاد طرائق جديدة ومبتكرة لتمويل مكافحة الجوع وسوء التغذية، مشيرا إلى أنه “من خلال حشد الاستثمارات التقنية والمالية من القطاع الخاص، يمكننا توسيع نطاق النُهج التي تبني اقتصادات ريفية خالية من الفقر والجوع.”

ووفقا لتقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2023، عانى حوالي 735 مليون شخص من نقص التغذية أو الجوع في عام 2022، أي بزيادة 122 مليون شخص مقارنة بعام 2019، قبل جائحة كوفيد–19.

ومن المقرر إطلاق نسخة عام 2024 من تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم على هامش الاجتماع الوزاري لفريق عمل التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر لمجموعة العشرين في 24 تموز/يوليو الجاري. وبالإضافة إلى تقديم أحدث الأرقام المتعلقة بالجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، ستستكشف نسخة هذا العام المستويات والثغرات الحالية في تمويل الأمن الغذائي، وستقدم إرشادات بشأن خيارات التمويل المبتكرة لمعالجة الدوافع الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم هو تقرير سنوي رئيسي تشترك في إعداده منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية.