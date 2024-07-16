وزير الاقتصاد الألماني: ينبغي لمنظمة التجارة العالمية القدرة على حل النزاعات على أساس أوسع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أنه “يتعين استخدام منظمة التجارة العالمية كمنصة قادرة على حل النزاعات على أساس أوسع وأكثر شيوعا”.

وأضاف الوزير، في تصريح الثلاثاء على هامش اعمال اليوم الأول لاجتماع وزراء تجارة مجموعة السبع في فيلا سان جوفاني بمقاطعة كالابريا الإيطالية “أود أن أقول لزملائي الأمريكيين والآخرين إنه يتعين علينا مواصلة العمل على إصلاح المنظمة”.

ويترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الإيطالية أنطونيو تاياني أعمال المؤتمر الذي يستمر إلى يوم غد الأربعاء.

وكان تاياني قد تحدث عن “أربع قضايا مركزية” للاجتماع الوزاري وهي “تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف من خلال إصلاح منظمة التجارة العالمية، ضمان تكافؤ الفرص في الأسواق العالمية، تشجيع الاستدامة البيئية في التجارة، تحسين القدرة على الصمود والأمن الاقتصادي”.

وقال تاياني: “هذه هي القضايا ذات الأولوية في صميم جدول أعمال الرئاسة الإيطالية” لمجموعة السبع.

كما أشار الوزير إلى أنه بالإضافة إلى وزراء التجارة بدول مجموعة السبع، سينضم وزراء “دول شريكة مهمة مثل البرازيل وكوريا الجنوبية والهند ونيوزيلندا وتركيا وفيتنام، إلى جانب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)”.