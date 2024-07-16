بلينكن يبحث “حلولا عملية” مع مسؤولين إسرائيليين للقضايا المتبقية بمفاوضات وقف إطلاق النار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعلنت الإدارة الامريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث مع مسؤولين إسرائيليين “حلولا عملية للقضايا المتبقية على طاولة المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار”.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الامريكية ماثيو ميلر، إلى أن بلينكن أعاد التأكيد خلال اللقاء، الذي ضم مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، على “التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل”.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على “أهمية التوصل إلى اتفاق يؤمن إطلاق سراح الرهائن ويخفف معاناة الشعب الفلسطيني”، وعلى “ضرورة ضمان تسليم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة”، كما “ينبغي على إسرائيل اتخاذ المزيد من الخطوات لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين”.

كما نُوقِش خلال الاجتماع “أهمية تجنب المزيد من التصعيد على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية والتوصل إلى حل دبلوماسي يسمح للعائلات الإسرائيلية واللبنانية بالعودة إلى منازلها”.