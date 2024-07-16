تاياني: نريد جعل أنظمة مجموعة السبع الاقتصادية أكثر صلابة لمواجهة الصدمات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في خطابه أمام اجتماع وزراء التجارة في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اليوم الثلاثاء بمقاطعة كالابريا، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني “نريد أن نجعل أنظمتنا الاقتصادية أكثر صلابة وأمانًا، حتى في مواجهة الصدمات مثل الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط والتوترات في البحر الأحمر”.

كما دعا رئيس الدبلوماسية الإيطالية، المسؤول عن ملف التجارة الخارجية، إلى “التصدي معًا للتحديات العالمية مثل الذكاء الاصطناعي”.

وقال تاياني: “سوف نركز على القضية الرئيسية المتمثلة في الاستدامة البيئية في التجارة، التي طرحناها على مؤتمر الأطراف في أبو ظبي، والتي سنطرحها على مؤتمر الأطراف المقبل في تشرين الثاني/نوفمبر في أذربيجان”.