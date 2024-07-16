بعد إعادة انتخابها رئيسة للبرلمان الأوروبي، ميتسولا: ينبغي ألا نهاب مواجهة المستبدين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ- قالت رئيسة البرلمان الأوروبي التي أعيد انتخابها اليوم، روبرتا ميتسولا إنه “ينبغي ألا نخاف، كما قال (البابا الراحل) كارول فويتيلا، وألا نهاب مواجهة المستبدين”.

وأشارت السياسية المالطية (حزب الشعب الأوروبي) إلى أن “سياسة الأمل في متناول اليد، ولكن لجعلها واقعا يتعين علينا أن نجد سبلا لتقوية المجتمعات والأسر. حان أوان البدء. أوروبا هي الأمل وتظل هي الحل. تحيا أوروبا”.

وقد نالت ميتسولا في تصويت خلال الجلسة العامة في ستراسبورغ 562 صوتا من أصل 699.

هذا، وقد رأى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (الذي ينتمي حزبه لكتلة الشعب الأوروبي) أن “من الصواب” إعادة انتخاب ميتسولا، التي “عملت بشكل جيد للغاية في السنوات الأخيرة”.

وأضاف تاياني “خطونا اليوم خطوة مهمة من شأنها أن تطمئن الأسواق وتضمن الاستقرار”، مشيرا إلى أن إعادة انتخاب ميتسولا “هو مرة أخرى نجاح لحزب الشعب الأوروبي ونتيجة استثنائية”.