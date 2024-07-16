منظمة تدعو ميتسولا للعمل من أجل مهمة أوروبية للبحث والإنقاذ بمياه المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعت منظمة (أوبن آرمز) الإسبانية غير الحكومية رئيسة البرلمان الأوروبي المالطية روبرتا ميتسولا، التي أعيد انتخابها لولاية ثانية خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء في ستراسبورغ، للعمل على إنشاء “مهمة أوروبية للبحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط ​​تحمي حقوق الإنسان”.

وقالت المنظمة في مذكرة “تهانينا للرئيسة روبرتا ميتسولا المعاد انتخابها، والتي نأمل أن تواصل عملها بالتعاون الكامل مع القوى السياسية التي تشكل هذه الهيئة التشريعية. نحن نتفق معها تماما على الحاجة والأولوية لضمان المساواة الكاملة في أوروبا من خلال: تقديم نفس الفرص للجميع’”.

وأضافت المنظمة الناشطة في عمليات الإنقاذ “لهذا السبب، نطلب، على الفور، أن يبدأ العمل في مهمة بحث وإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط ​​لحماية الحياة في هذا الجزء من البحر وإعطاء جميع الأشخاص الذين يحاولون عبوره فرصًا أكبر لإنقاذهم”.

وأردفت (أوبن آرمز) “نأمل أن يفسح هذا المجلس التشريعي المجال للعمل طويل الأمد لإدارة تدفقات الهجرة بما يتماشى مع حماية حقوق الإنسان”.